Спутник «Січ-2-30» «обессиленный» и может замерзнуть

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Украинский спутник «Січ-2−30» цел, сбоя в системах нет. Но сейчас он «обессиленный» и может замерзнуть. У спутника дефицит энергии из-за того, что ориентация в пространстве неблагоприятна для солнечных панелей. В Госкосмосе надеются, что через один-два месяца что-то изменится.

Об этом сообщили разработчики спутника — КБ «Южное».

Украинский спутник дистанционного зондирования Земли «Січ-2−30» вывели на орбиту 13 января на ракете-носителе Falcon 9.

Спутник находится в энергосберегающем режиме, ему пока мало солнечного света для питания. Как отмечают констуркторы, после отделения спутника с ним установили связь и получили телеметрическую информацию, подтвердившую работоспособность бортовой аппаратуры.

Однако установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации не удалось.

По информации «Южного», это «вызвано внешними факторами, связанными с особенностями кластерного запуска».

Сейчас на рабочие поверхности солнечной батареи спутника попадает только отраженное от Земли солнечное излучение либо кратковременное прямое излучение под очень малым углом.

Украинский спутник не имеет реактивных двигателей для коррекции положения: правильную ориентацию ему обеспечивают только гироскопы. Для их работы нужна энергия, которой мало для этих процедур.

В КБ сообщили, что «Січ-2−30» смог провести самостоятельную перезагрузку и работает в режиме энергосбережения, то есть «спит», в то же время дальнейшие сеансы связи отказов бортовой аппаратуры не показали.

В КБ «Южное» рассчитывают, что через один-два месяца спутник переместится в положение, благоприятное для накопления энергии, что позволит исправить его ориентацию и начать полноценную работу.

Украина, вероятно, потеряла космический аппарат «Січ-2−30». Пока с ним нет постоянной связи или совсем никакой, — так на прошлой неделе заявил бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник.

Специалист отмечал, что «Січ-2−30» до сих пор не идентифицировали, хотя по соглашению между Украиной и США американцы должны были занести его в базу данных.

Производитель аппарата — Государственное предприятие «Конструкторское бюро „Южное“ имени М. К. Янгеля». Систему управления спутником разработала и изготовила харьковская компания «Хартрон-Аркос».

Спутник «Січ-2−30» предназначен для оптико-электронного наблюдения за нашей планетой. Сначала его разрабатывали под наименованием «Січ-2−1», а позже переименовали в «Січ-2−30» — в честь 30-летия украинской независимости.

Технически спутник стал усовершенствованным вариантом аппарата «Січ-2», который, в свою очередь, является доработанной версией EgyptSat-1. Масса «Січ-2−30» — 180 кг. Собирать его закончили в 2019 году.