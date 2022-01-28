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Ракурс
Беспилотник. Фото: Facebook

Самые крупные в мире беспилотники будут базироваться в Украине (ФОТО)

28 янв 2022, 10:09
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Самые крупные в мире беспилотники Global Hawk RQ-4 будут базироваться в Украине. Эти передовые устройства США передаст Украине из баз в Саудовской Аравии.

Об этом сообщил израильский телеканал «Кан-11».

Беспилотник. Фото: Facebook

Беспилотник. Фото: Facebook

На минувшей неделе осуществили несколько рейсов — грузовые самолеты ВВС США взлетали с баз в Саудовской Аравии, проходили через воздушный коридор, предоставленный Израилем, и брали курс на Киев, стало известно из данных Flightradar24.

Карта. Фото: Facebook



На что способны беспилотники:

  • могут долго «парить» над удаленной местностью, высматривая с помощью зорких оптоэлектронных «глаз» различные объекты, зачастую даже достаточно мелкие;
  • совершать длительные полеты (более 30 часов) на высотах 18−19 км и без посадки преодолевать расстояния до 21 тыс. км;
  • в масштабе реального времени передавать необходимые сведения, помогающие решению стратегических задач;
  • используется для оборонных целей, а разработаны как стратегический разведывательный летательный аппарат.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киев прибыл самолет с 80 тоннами оружия. Это вторая партия помощи из США в рамках пакета на общую сумму 200 млн. дол.

Источник: Ракурс


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