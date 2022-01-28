Беспилотник. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n166313-samye-krupnye-v-mire-bespilotniki-budut-bazirovatsya-v-ukraine-foto.html

Ракурс

Самые крупные в мире беспилотники Global Hawk RQ-4 будут базироваться в Украине. Эти передовые устройства США передаст Украине из баз в Саудовской Аравии.

Об этом сообщил израильский телеканал «Кан-11».

На минувшей неделе осуществили несколько рейсов — грузовые самолеты ВВС США взлетали с баз в Саудовской Аравии, проходили через воздушный коридор, предоставленный Израилем, и брали курс на Киев, стало известно из данных Flightradar24.

На что способны беспилотники:

могут долго «парить» над удаленной местностью, высматривая с помощью зорких оптоэлектронных «глаз» различные объекты, зачастую даже достаточно мелкие;

совершать длительные полеты (более 30 часов) на высотах 18−19 км и без посадки преодолевать расстояния до 21 тыс. км;

в масштабе реального времени передавать необходимые сведения, помогающие решению стратегических задач;

используется для оборонных целей, а разработаны как стратегический разведывательный летательный аппарат.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киев прибыл самолет с 80 тоннами оружия. Это вторая партия помощи из США в рамках пакета на общую сумму 200 млн. дол.