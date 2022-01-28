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Ракурс

Найбільші у світі безпілотники базуватимуться в України (ФОТО)

28 січ 2022, 10:09
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Найбільші у світі безпілотники Global Hawk RQ-4 будуть базуватися в Україні. Ці передові пристрої США передасть Україні із баз в Саудівській Аравії.

Про це повідомив ізраїльський телеканал «Кан-11».

Безпілотник. Фото: Facebook

Безпілотник. Фото: FacebookМинулого тижня здійснили кілька рейсів — вантажні літаки ВПС США злітали з баз в Саудівській Аравії, проходили через повітряний коридор, наданий Ізраїлем, і брали курс на Київ, стало відомо з даних Flightradar24.

Карта. Фото: Facebook



На що здатні безпілотники:

  • можуть довго «парити» над віддаленою місцевістю, виглядаючи за допомогою пильних оптоелектронних «очей» різні об'єкти, часто навіть досить дрібні;
  • здійснювати тривалі польоти (понад 30 годин) на висотах 18−19 км і без посадки долати відстані до 21 тис. км;
  • у масштабі реального часу передавати необхідні відомості, що допомагають вирішенню стратегічних завдань;
  • використовується для оборонних цілей, а розроблені як стратегічний розвідувальний літальний апарат.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Київ прибув літак з 80 тоннами зброї. Це друга партія допомоги з США в рамках пакету на загальну суму 200 млн дол.

Джерело: Ракурс


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