https://racurs.ua/ua/n166313-naybilshi-u-sviti-bezpilotnyky-bazuvatymutsya-v-ukrayiny-foto.html

Ракурс

Найбільші у світі безпілотники Global Hawk RQ-4 будуть базуватися в Україні. Ці передові пристрої США передасть Україні із баз в Саудівській Аравії.

Про це повідомив ізраїльський телеканал «Кан-11».

Минулого тижня здійснили кілька рейсів — вантажні літаки ВПС США злітали з баз в Саудівській Аравії, проходили через повітряний коридор, наданий Ізраїлем, і брали курс на Київ, стало відомо з даних Flightradar24.

На що здатні безпілотники:

можуть довго «парити» над віддаленою місцевістю, виглядаючи за допомогою пильних оптоелектронних «очей» різні об'єкти, часто навіть досить дрібні;

здійснювати тривалі польоти (понад 30 годин) на висотах 18−19 км і без посадки долати відстані до 21 тис. км;

у масштабі реального часу передавати необхідні відомості, що допомагають вирішенню стратегічних завдань;

використовується для оборонних цілей, а розроблені як стратегічний розвідувальний літальний апарат.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Київ прибув літак з 80 тоннами зброї. Це друга партія допомоги з США в рамках пакету на загальну суму 200 млн дол.