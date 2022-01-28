Карантин в Украине – какие области рискуют попасть в «красную» зону

https://racurs.ua/n166315-karantin-v-ukraine-kakie-oblasti-riskuut-popast-v-krasnuu-zonu.html

Ракурс

Карантин в Украине станет более суровым из-за стремительного распространения коронавируса. По состоянию на 28 января «красными» являются Ивано-Франковская и Ровенская области.

Еще 15 областей находятся в «оранжевой» зоне, восемь — в «желтой». Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Уровень заболеваемости в Украине составляет 638 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.

Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в:

Ивано-Франковской области — 1 тыс. 814 на 100 тыс. населения;

Сумской области — 1 тыс. 321;

Черновицкой области — 1 тыс. 145;

Тернопольской области — 1 тыс. 152.

Уровень госпитализаций на 27 января составляет 47,7 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.

Показатель уровня госпитализаций превышен в семи регионах:

Винницкой области — 69,6 на 100 тыс. населения;

Закарпатской области — 62;

Ивано-Франковской области — 114;

Ровенской области — 63;

Сумской области — 63,5;

Хмельницкой области — 63,2;

Черновицкой области — 86,8.

Напомним, коронавирус в Украине за прошедшие сутки подхватили 34 тыс. 408 украинцев — это новый максимум за сутки с начала пандемии. В больницы попали 3 тыс. 342 инфицированных. Умерли от осложнений, спровоцированных болезнью, 144 украинцев. Среди новых больных 5 тыс. 341 ребенок и 808 медработников.