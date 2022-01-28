https://racurs.ua/n166316-voenno-morskie-bazy-poyavyatsya-v-berdyanske-i-ochakove-reznikov.html

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Алексей Резников, министр обороны Украины, заявил, что Украина ведет переговоры с Великобританией по усилению украинских Военно-морских сил.

В рамках пакета соглашений запланировано строительство современных баз в Бердянске и Очакове. Об этом министр рассказал во время вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он отметил, что кроме баз Украина получит восемь новых современных ракетных катеров, два тральщика и ракеты.

Реализация этого соглашения поможет за два-три года существенно повысить возможности украинского флота, — заявил Резников.

В частности, он объяснил, почему разнятся данные о концентрации российских войск у границ Украины. Это связано с расстоянием, согласно которому другая страна может получить информацию.

По состоянию на данный момент не наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые бы заметно отличались от того, что происходило весной прошлого года, — добавил министр.





По его словам, единственное отличие в военном плане, за которым Минобороны следит, это «кардинально отличающаяся» ситуация в Беларуси.

Напомним, ранее мы сообщали, что самые большие в мире беспилотники Global Hawk RQ-4 будут базироваться в Украине. Эти передовые устройства США передаст Украине из баз в Саудовской Аравии.