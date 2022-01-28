Справа не доїхала до суду - апеляцію на запобіжний захід Порошенку перенесли

https://racurs.ua/ua/n166319-sprava-ne-doyihala-do-sudu-rozglyad-skargy-na-zapobijnyy-zahid-poroshenku-perenesly.html

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Київський апеляційний суд переніс на 11 лютого розгляд скарги на рішення Печерського райсуду Києва щодо обрання запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання.

Засідання перенесли на два тижні, оскільки до апеляційного суду не надійшли матеріали кримінального провадження з Печерського суду.

Нагадаємо, що 19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенку особисте зобов’язання та поклав обов’язки, зокрема, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

21 січня Офіс генерального прокурора України вніс апеляційну скаргу на рішення суду щодо застосування запобіжного заходу до Порошенка. Адвокати екс-президента також оскаржили рішення Печерського раййсуду. Порошенко вважає, що влада намагається стримувати та обмежити його політичну діяльність.