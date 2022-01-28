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Російського агента спіймали «на гарячому» в Одесі — з’явилися відеодоказиhttps://racurs.ua/ua/n166318-rosiyskogo-agenta-spiymaly-na-garyachomu-v-odesi-z-yavylysya-videodokazy.htmlРакурс
Служба безпеки України (СБУ) викрила агента військової розвідки Росії, який планував низку терактів в Одесі.
Його затримали «на гарячому», коли він вербував виконавця для майбутніх злочинів. Про це повідомляє прес-служба відомства.
На записи потрапили окремі елементи розмови між агентом та знайденим ним виконавцем. Зокрема, мова йде про:
- понівечення пам’ятника Героїв Небесної сотні в Одесі та відсутність медійного резонансу;
- підпал офісних приміщень волонтерських організацій, які допомагають військовим у районі ООС;
- щодо співпраці з російською розвідкою та навичок стрільби з гранатомета;
- стосовно планування серії терактів в Одеській області, у тому числі на території військової частини.
Наразі агента взяли під варту, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що В Одесі затримали агента російської військової розвідки, який спланував здійснення серії терактів в регіоні. Російським агентом був іноземець, який періодично приїжджав в Україну за завданням спецслужб країни агресора.
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