Агента російських спецслужб затримали в Одесі, фото: Одеська обласна прокуратура

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В Одесі затримали агента російської військової розвідки, який спланував здійснення серії терактів в регіоні. Російським агентом був іноземець, який періодично приїжджав в Україну за завданням спецслужб країни агресора.

Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаного Придністров’я — самопроголошеної держави на лівому березі Дністра, яку міжнародна спільнота визнає частиною Республіки Молдова, повідомляє прес-центр СБУ.

Метою російського агента було розхитування суспільно-політичної ситуації на Одещині шляхом проведення диверсій та терактів.

До вчинення злочинів агент залучив свого знайомого — громадянина України, повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.

Встановлено, що російський агент доручав знайомому вчинити такі правопорушення:

забруднити червоною фарбою пам’ятний знак «героям Небесної Сотні», розташований у сквері біля Одеської облдержадміністрації (це завдання було «випробуванням», за нього виконавець отримав 400 дол. США);

здійснити підпал трьох військових автомобілів, розташованих на території однієї з військових частин в Одесі (за це виконавець мав отримати 800 дол. США винагороди).

За інформацією спецслужби, наступними цілями агента мали стати розташовні в області офіси волонтерських та громадсько-політичних структур патріотичного спрямування, а також військова техніка.

Таким чином російські спецслужби хотіли провести інформаційно-психологічні спецоперації в контексті нібито «наявності на території Одеського регіону проросійського підпілля та антиукраїнських настроїв населення, — зазначають в СБУ.

Затримали зловмисника під час його зустрічі із виконавцем, якому той передав гроші за підпал автомобіля ЗСУ та ставив нове завдання щодо підпалу військової техніки.

Російському агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до протиправної діяльності осіб.