Планировал теракты против волонтеров — в Одессе задержан российский агент (ФОТО)https://racurs.ua/n165515-planiroval-terakty-protiv-volonterov-v-odesse-zaderjan-rossiyskiy-agent-foto.htmlРакурс
В Одессе задержан агент российской военной разведки, который спланировал осуществление серии терактов в регионе. Российским агентом был иностранец, периодически приезжавший в Украину по заданию спецслужб страны агрессора.
Его кураторами были представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанного Приднестровья — самопровозглашенного государства на левом берегу Днестра, которое международное сообщество признает частью Республики Молдова, сообщает пресс-центр СБУ.
Целью российского агента было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области путем проведения диверсий и терактов.
К совершению преступлений агент привлек своего знакомого гражданина Украины, сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
Установлено, что российский агент поручал знакомому совершить следующие правонарушения:
- загрязнить красной краской памятный знак «героям Небесной Сотни», расположенный в сквере возле Одесской облгосадминистрации (это задание было «испытанием», за него исполнитель получил 400 долл. США);
- совершить поджог трех военных автомобилей, находившихся на территории одной из воинских частей в Одессе (за это исполнитель должен был получить 800 долл. США вознаграждения).
По информации спецслужбы, следующими целями агента должны были стать расположенные в области офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического направления, а также военная техника.
Таким образом, российские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте якобы «наличия на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений населения, — отмечают в СБУ.
Задержали злоумышленника во время его встречи с исполнителем, которому тот передал деньги за поджог автомобиля ВСУ и ставил новое задание по поджогу военной техники.
Российскому агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех причастных к противоправной деятельности лиц.