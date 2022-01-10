Агент российских спецслужб задержан в Одессе, фото: Одесская областная прокуратура

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В Одессе задержан агент российской военной разведки, который спланировал осуществление серии терактов в регионе. Российским агентом был иностранец, периодически приезжавший в Украину по заданию спецслужб страны агрессора.

Его кураторами были представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанного Приднестровья — самопровозглашенного государства на левом берегу Днестра, которое международное сообщество признает частью Республики Молдова, сообщает пресс-центр СБУ.

Целью российского агента было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области путем проведения диверсий и терактов.

К совершению преступлений агент привлек своего знакомого гражданина Украины, сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Установлено, что российский агент поручал знакомому совершить следующие правонарушения:

загрязнить красной краской памятный знак «героям Небесной Сотни», расположенный в сквере возле Одесской облгосадминистрации (это задание было «испытанием», за него исполнитель получил 400 долл. США);

совершить поджог трех военных автомобилей, находившихся на территории одной из воинских частей в Одессе (за это исполнитель должен был получить 800 долл. США вознаграждения).

По информации спецслужбы, следующими целями агента должны были стать расположенные в области офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического направления, а также военная техника.

Таким образом, российские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте якобы «наличия на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений населения, — отмечают в СБУ.

Задержали злоумышленника во время его встречи с исполнителем, которому тот передал деньги за поджог автомобиля ВСУ и ставил новое задание по поджогу военной техники.

Российскому агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех причастных к противоправной деятельности лиц.