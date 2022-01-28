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Ракурс

Российского агента поймали «на горячем» в Одессе — появилось видео

28 янв 2022, 11:10
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Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила агента военной разведки России, планировавшего ряд терактов в Одессе.

Его задержали «на горячем», когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На записи попали отдельные элементы разговора между агентом и найденным им исполнителем. В частности, речь идет о:



  • изуродовании памятника Героев Небесной сотни в Одессе и отсутствии медийного резонанса;
  • поджоге офисных помещений волонтерских организаций, помогающих военным в районе ООС;
  • по сотрудничеству с российской разведкой и навыкам стрельбы из гранатомета;
  • относительно планирования серии терактов в Одесской области, в том числе на территории воинской части.

В настоящее время агента взяли под стражу, ему сообщено о подозрении за ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе задержали агента российской военной разведки, который спланировал осуществление серии терактов в регионе. Российским агентом был иностранец, периодически приезжавший в Украину по заданию спецслужб страны агрессора.

Источник: Ракурс


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