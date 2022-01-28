Российских целей меньше, чем украинского оружия – министр обороны. Фото: DW

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Ракурс

Вторжение России в Украину, которое может произойти в ближайшее время, прокомментировал министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, Россия стянула на 300 танков больше, чем весной 2021 года. Об этом Резников рассказал во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

Он добавил, что количество современных противотанковых средств, которые есть у украинских военных, значительно больше, чем количество потенциальных мишеней.

Количество современных противотанковых средств, которые сегодня есть у наших военных — «Стугна», «Корсар», Javelin и NLAW — больше, чем количество потенциальных мишеней, — заявил министр.

Резников обратил внимание на то, что сейчас наблюдается переход шести больших десантных кораблей из Северного и Балтийского флотов РФ, которые вошли в Средиземное море и могут войти в Черное море.

Он добавил, что не может озвучить точную цифру полученной военной помощи, но назвал ее более оптимистичной, чем распространенные данные в медиа.

Западные СМИ сообщают о подготовке вероятного вторжения России в Украину с осени 2021 года из-за высокой концентрации российских войск у границ. Российские власти отрицают возможность вторжения и заявляют, что перемещение военных внутри страны — это «суверенное право» России.