Росія змінює тон - Лавров помітив "раціональні зерна" у відповіді Заходу

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Агресивні заяви Росії щодо України дещо змінили тон.

Якщо це залежить від Російської Федерації, війни з Україною не буде, заявив 28 січня в інтерв’ю російським радіостанціям глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Він додав, що Росія «до війни не прагне», але й «наступати брутально на наші інтереси, ігнорувати наші інтереси не дозволить». В МЗС РФ переконують, що НАТО нібито відпрацьовує ядерні удари проти Росії.

Відповіді США на російські пропозиції щодо гарантій безпеки «наводять тінь на тин», але в них є теми, які можна обговорювати, такі як ракети середньої та меншої дальності (РСМД) та заходи верифікації відведення озброєнь, — повідомив глава МЗС РФ.

За його словами, серед таких тем, які були для Росії важливими на деяких етапах, — ракети середньої та меншої дальності, мораторій на розміщення яких у Європі раніше пропонував президент РФ. Крім того, Росія пропонувала узгодження заходів верифікації такого відведення.

Раніше це було проігноровано, а зараз це включено до їхніх пропозицій. Так само як були проігноровані наші ініціативи, що вносилися Генштабом, про відведення навчань подалі від кордону з обох сторін, про погодження граничної дистанції для зближення бойових літаків та кораблів, низку інших заходів деескалації та деконфліктингу, заходів довіри, — заявив Лавров і додав, що «зараз все це пропонується обговорювати».

За його словами, російські пропозиції щодо гарантій безпеки не повинні розглядатися як ультиматум, Москва очікує, що західні країни не ухилятимуться від відповіді, а чесно викладуть, «як вони трактують те, під чим підписувався їхній президент» у рамках ОБСЄ.

Лавров також погрожує, що «Росія вживатиме заходів у відповідь, якщо не вдасться домовитися». Поки в Москві «триває міжвідомче опрацювання отриманих відповідей від США та натівців».

Він назвав американську відповідь зразком «дипломатичної пристойності».

Нагадаємо, що у січні 2022 року між РФ та країнами Заходу на тлі нового накопичення російських військ навколо України відбулося декілька раундів переговорів. Йшлося про вимогу Кремля зупинити розширення НАТО.

Держави НАТО на засіданні 12 січня у Брюсселі відмовили Росії в задоволенні її вимог щодо нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.

Нагадаємо, Лавров також заявляв, що Росія не відводитиме свої війська від українських кордонів. Він назвав обговорення цього питання з Заходом «неприйнятним».