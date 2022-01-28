https://racurs.ua/ua/n166322-biynya-v-dnipri-likari-rozkryly-stan-poranenyh.html

Ракурс

Стрілянина в Дніпрі забрала життя п’ятьох людей, ще троє військових дістали поранення та перебувають в лікарні.

Їм перелили вже 12 л крові, але цього замало. Про це розповів головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко на брифінгу.

Повідомляється, що двоє поранених почуваються краще — їх у п’ятницю переведуть з реанімації, а дівчина досі перебуває у важкому стані. У четвер їй видалили «весь перебитий кишківник — тонкий і товстий — загалом більше метра», вона потребує ще однієї операції. Інші поранені у кращому стані. Один хлопець ще важкий, але він вже сам дихає і навіть розмовляє.

Зразу коли вони поступили, почали переливати кров. Уже перелили понад 12 літрів — з них тільки більш як чотири літри Жанні — нам дуже потрібна кров. І ми знаємо, що ми обов’язково сьогодні її поповнимо. Понад 100 людей записалися, багато дзвонять, — розповів медик.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що солдат-строковик Артем Рябчук з Одеської області розстріляв товаришів по службі у Дніпрі. Слідчі становили, що військовослужбовець Національної гвардії при видачі зброї, з невстановлених причин з автомата Калашникова розстріляв варту військовослужбовців НГУ. П’ятеро військовослужбовців загинули, стільки ж дістали поранення.