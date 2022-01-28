«Червона» зона розшириться – Ляшко назвав регіони. Фото: zt-rada

https://racurs.ua/ua/n166321-chervona-zona-rozshyrytsya-lyashko-nazvav-regiony.html

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«Червона» зона карантину в Україні може розширитися, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Туди ризикують потрапити Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області. Про це очільник МОЗ розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Одна з причин погіршення епідситуації в цих регіонах — низький рівень вакцинації. Ляшко наголосив, що новий спалах коронавірусу невипадково розпочався саме з західних регіонів.

Дві області, які вже перебувають у «червоній» зоні, — Рівненська та Івано-Франківська — мають один із найнижчих рівнів охоплення повним курсом вакцинації.

Також міністр назвав регіони з 70% вакцинованого дорослого населення. Сюди відносяться Київ, Київська та Полтавська області.

Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 28 січня «червоними» є Івано-Франківська та Рівненська області. Ще 15 областей перебувають у «помаранчевій» зоні, вісім — у «жовтій».