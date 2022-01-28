«Красная» зона расширится – Ляшко назвал регионы. Фото: zt-rada

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«Красная» зона карантина в Украине может расшириться, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Туда рискуют попасть Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области. Об этом глава Минздрава рассказал во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

Одна из причин ухудшения эпидситуации в этих регионах — низкий уровень вакцинации. Ляшко подчеркнул, что новая вспышка коронавируса неслучайно началась именно с западных регионов.

Две области, уже находящиеся в «красной» зоне, — Ровенская и Ивано-Франковская — имеют один из самых низких уровней охвата полным курсом вакцинации.

Также министр назвал регионы с 70% вакцинированного взрослого населения. Сюда относятся Киев, Киевская и Полтавская области.

Напомним, по данным Минздрава, по состоянию на 28 января «красными» являются Ивано-Франковская и Ровенская области. Еще 15 областей находятся в «оранжевой» зоне, восемь — в «желтой».