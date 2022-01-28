Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Красная» зона расширится – Ляшко назвал регионы. Фото: zt-rada

«Красная» зона расширится — Ляшко назвал регионы

28 янв 2022, 11:53
999

«Красная» зона карантина в Украине может расшириться, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Туда рискуют попасть Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области. Об этом глава Минздрава рассказал во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

Одна из причин ухудшения эпидситуации в этих регионах — низкий уровень вакцинации. Ляшко подчеркнул, что новая вспышка коронавируса неслучайно началась именно с западных регионов.

Две области, уже находящиеся в «красной» зоне, — Ровенская и Ивано-Франковская — имеют один из самых низких уровней охвата полным курсом вакцинации.



Также министр назвал регионы с 70% вакцинированного взрослого населения. Сюда относятся Киев, Киевская и Полтавская области.

Напомним, по данным Минздрава, по состоянию на 28 января «красными» являются Ивано-Франковская и Ровенская области. Еще 15 областей находятся в «оранжевой» зоне, восемь — в «желтой».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров