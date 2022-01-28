https://racurs.ua/n166322-boynya-v-dnepre-vrachi-raskryli-sostoyanie-ranenyh.html

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Стрельба в Днепре унесла жизни пятерых человек, еще трое военных получили ранения и находятся в больнице.

Им перелили уже 12 литров крови, но этого мало. Об этом рассказал главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко на брифинге.

Сообщается, что двое раненых чувствуют себя лучше — их в пятницу переведут из реанимации, а девушка до сих пор находится в тяжелом состоянии. В четверг ей удалили «весь перебитый кишечник — тонкий и толстый — в общей сложности больше метра», она нуждается в еще одной операции. Остальные раненные в лучшем состоянии. Один парень еще тяжелый, но он уже сам дышит и даже разговаривает.

Сразу, когда они поступили, начали переливать кровь. Уже перелили более 12 литров — из них только более четырех литров Жанне, нам очень нужна кровь. И мы знаем, что мы обязательно сегодня ее пополним. Более 100 человек записались, многие звонят, — рассказал медик.

Напомним, ранее мы сообщали, что солдат-срочник Артем Рябчук из Одесской области расстрелял товарищей по службе в Днепре. Следователи составляли, что военнослужащий Национальной гвардии при выдаче оружия по неустановленным причинам по автомату Калашникова расстрелял стражу военнослужащих НГУ. Пятеро военнослужащих погибли, трое получили ранения.