Россия меняет тон — Лавров заметил «рациональные зерна» в ответе Запада

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Агрессивные заявления России по поводу Украины несколько изменили тон.

Если это зависит от России, войны с Украиной не будет, заявил 28 января в интервью российским радиостанциям глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он добавил, что Россия «к войне не стремится», но и «наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы не позволит». В МИД РФ утверждают, что НАТО якобы отрабатывает ядерные удары против России.

Ответы США на российские предложения по гарантиям безопасности «наводят тень на плетень», но у них есть обсуждаемые темы, такие как ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) и меры верификации отвода вооружений, — сообщил глава МИД РФ.

По его словам, среди таких тем, которые были для России важны на некоторых этапах, — ракеты средней и меньшей дальности, мораторий на размещение которых в Европе ранее предлагал президент РФ. Кроме того, Россия предлагала согласование мер верификации такого отвода.

Раньше это было проигнорировано, а сейчас это включено в их предложения. Так же как были проигнорированы наши инициативы, вносимые Генштабом, об отводе учений подальше от границы с обеих сторон, о согласовании предельной дистанции для сближения боевых самолетов и кораблей, ряде других мер деэскалации и деконфликтинга, мер доверия, — заявил Лавров и добавил, что «сейчас все это предлагается обсуждать».

По его словам, российские предложения по гарантиям безопасности не должны рассматриваться как ультиматум, Москва ожидает, что западные страны не будут уклоняться от ответа, а честно изложат, «как они трактуют то, под чем подписывался их президент» в рамках ОБСЕ.

Лавров также угрожает, что «Россия будет принимать ответные меры, если не удастся договориться». Пока в Москве «длится межведомственная проработка полученных ответов от США и натовцев».

Он назвал американский ответ образцом «дипломатического приличия».

Напомним, что в январе 2022 года между РФ и странами Запада на фоне нового накопления российских войск вокруг Украины состоялось несколько раундов переговоров. Речь шла о требовании Кремля остановить расширение НАТО.

Государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Напомним, Лавров также заявлял, что Россия не будет отводить свои войска от украинских границ. Он назвал обсуждение этого вопроса с Западом «неприемлемым».