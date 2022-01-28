Россия закончила последние приготовления к нападению на Украину. Фото: Главком

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К нападению на Украину Россия подготовилась почти полностью. Страна-агрессор отправила на границу с Украиной медицинские подразделения.

Это может быть последним приготовлением к вторжению в Украину. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников западных оборонных ведомств.

Отмечается, что такой уровень подготовки превысил предварительные скопления войск вблизи украинских границ.

Журналисты считают, что эти приготовления необязательно означают подготовку к нападению. Однако это усилило разногласия между западными союзниками по поводу намерений российского президента Владимира Путина.

США и европейские союзники, особенно Германия и Франция, похоже, делают разные выводы из идентичных разведданных, — пишет WSJ.

Напомним, западные СМИ сообщают о подготовке вероятного вторжения России в Украину с осени 2021 года из-за высокой концентрации российских войск у границ. Российские власти отрицают возможность вторжения и заявляют, что перемещение военных внутри страны — это «суверенное право» России.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что власти Украины не видят прямой угрозы вторжения России. По словам Данилова, полномасштабное вторжение физически невозможно и оснований для паники нет.

Источник:WSJ