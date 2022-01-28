В США мост упал на газопровод за несколько часов до приезда Байдена

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Ракурс

В США мост рухнул на газопровод за несколько часов до приезда Джо Байдена. Инцидент произошел 28 января в Питтсбурге (штат Пенсильвания).

В районе сильно пахнет природным газом, так как газопровод был поврежден. Служба общественной безопасности Питтсбурга сообщила об обрушении моста в восточной части города.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия прибыли городские службы. О пострадавших на данный момент не сообщается.

Инцидент произошел за несколько часов до приезда в Питтсбург президента США и членов его администрации, которые планировали посетить научно-исследовательский центр Mill 19.