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В США мост упал на газопровод за несколько часов до приезда Байдена
В США мост упал на газопровод за несколько часов до приезда Байдена (ВИДЕО)https://racurs.ua/n166340-v-ssha-most-upal-na-gazoprovod-za-neskolko-chasov-do-priezda-baydena-video.htmlРакурс
В США мост рухнул на газопровод за несколько часов до приезда Джо Байдена. Инцидент произошел 28 января в Питтсбурге (штат Пенсильвания).
В районе сильно пахнет природным газом, так как газопровод был поврежден. Служба общественной безопасности Питтсбурга сообщила об обрушении моста в восточной части города.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия прибыли городские службы. О пострадавших на данный момент не сообщается.
Инцидент произошел за несколько часов до приезда в Питтсбург президента США и членов его администрации, которые планировали посетить научно-исследовательский центр Mill 19.
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