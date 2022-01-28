У США міст упав на газопровід за кілька годин до приїзду Байдена

https://racurs.ua/ua/n166340-u-ssha-mist-upav-na-gazoprovid-za-kilka-godyn-do-pryyizdu-baydena-foto-video.html

Ракурс

У США міст упав на газопровід за кілька годин до приїзду Джо Байдена. Інцидент стався 28 січня у Піттсбурзі (штат Пенсільванія).

У районі сильно пахне природним газом, оскільки газопровід був пошкоджений. Служба громадської безпеки Піттсбурга повідомила про обвал мосту в східній частині міста.

Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місце події прибули міські служби. Про постраждалих наразі не повідомляється.

Інцидент стався за кілька годин до приїзду до Піттсбурга президента США та членів його адміністрації, які планували відвідати науково-дослідний центр Mill 19.