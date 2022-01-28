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Ракурс
У США міст упав на газопровід за кілька годин до приїзду Байдена

У США міст упав на газопровід за кілька годин до приїзду Байдена (ФОТО, ВІДЕО)

28 січ 2022, 16:19
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У США міст упав на газопровід за кілька годин до приїзду Джо Байдена. Інцидент стався 28 січня у Піттсбурзі (штат Пенсільванія).

У районі сильно пахне природним газом, оскільки газопровід був пошкоджений. Служба громадської безпеки Піттсбурга повідомила про обвал мосту в східній частині міста.

Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місце події прибули міські служби. Про постраждалих наразі не повідомляється.



Інцидент стався за кілька годин до приїзду до Піттсбурга президента США та членів його адміністрації, які планували відвідати науково-дослідний центр Mill 19.

Джерело: Ракурс


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