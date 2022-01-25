Джо Байден обматюкав журналіста в прямому ефірі. Фото: Фокус

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Ракурс

Президент США Джо Байден обізвав американського журналіста на прес-конференції в Білому домі.

Кореспондент телеканалу Fox News Пітер Дусі спробував поставити Байдену питання про інфляцію. Після закінчення зустрічі американського президента з економічними радниками журналіст встиг запитати, чи вважає Байден, що інфляція завдає шкоди політичному іміджу напередодні проміжних виборів до Конгресу. Про це повідомляє Bloomberg.

Велика інфляція… Який тупий с*чий син, — сказав Байден. Імовірно, він не знав, що мікрофон не вимкнули.

У відповідь журналіст зазначив, що не почув відповіді Байдена. При цьому кореспондент поцікавився, чи «запікуватиме» Білий дім слова президента у стенограмі.

Нагадаємо, телеведучий грузинського каналу «Руставі-2» Георгій Габунія у прямому ефірі обматюкав президента РФ Володимира Путіна. Серед іншого у зверненні до президента Росії ведучий назвав його «смердючим окупантом», а також запропонував «забратися з Грузії з усіма своїми рабами».

Джерело: Bloomberg