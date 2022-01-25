Джо Байден обматерил журналиста в прямом эфире. Фото: Фокус

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Ракурс

Президент США Джо Байден обозвал американского журналиста на пресс-конференции в Белом доме.

Корреспондент телеканала Fox News Питер Дуси попытался задать Байдену вопрос об инфляции. По окончании встречи американского президента с экономическими советниками журналист успел спросить, считает ли Байден, что инфляция наносит ущерб политическому имиджу накануне промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщает Bloomberg.

Большая инфляция… Какой тупой с*кий сын, — сказал Байден. Вероятно, он не знал, что микрофон не выключили.

В ответ журналист отметил, что не услышал ответа Байдена. При этом корреспондент поинтересовался, будет ли Белый дом «запикивать» слова президента в стенограмме.

Напомним, телеведущий грузинского канала «Рустави-2» Георгий Габуния в прямом эфире обматерил президента РФ Владимира Путина. Среди прочего в обращении к президенту России ведущий назвал его «вонючим оккупантом», а также предложил «убраться из Грузии со всеми своими рабами».

Источник: Bloomberg