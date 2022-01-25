Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Джо Байден обматерил журналиста в прямом эфире. Фото: Фокус

Байден обматерил журналиста в прямом эфире (ВИДЕО)

25 янв 2022, 14:35
999

Президент США Джо Байден обозвал американского журналиста на пресс-конференции в Белом доме.

Корреспондент телеканала Fox News Питер Дуси попытался задать Байдену вопрос об инфляции. По окончании встречи американского президента с экономическими советниками журналист успел спросить, считает ли Байден, что инфляция наносит ущерб политическому имиджу накануне промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщает Bloomberg.

Большая инфляция… Какой тупой с*кий сын, — сказал Байден. Вероятно, он не знал, что микрофон не выключили.

В ответ журналист отметил, что не услышал ответа Байдена. При этом корреспондент поинтересовался, будет ли Белый дом «запикивать» слова президента в стенограмме.


Напомним, телеведущий грузинского канала «Рустави-2» Георгий Габуния в прямом эфире обматерил президента РФ Владимира Путина. Среди прочего в обращении к президенту России ведущий назвал его «вонючим оккупантом», а также предложил «убраться из Грузии со всеми своими рабами».

Источник: Bloomberg

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров