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Ракурс
Алексея Навального в России внесли в список террористов. Фото: УП

Алексея Навального в России внесли в список террористов

25 янв 2022, 14:03
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Алексей Навальный в Российской Федерации внесен в список террористов и экстремистов.

Росфинмониторинг внес оппозиционного политика до своего перечня организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к «терроризму и экстремистской деятельности». Помимо Навального, в список попали его соратники, среди которых Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров, Лилия Чанышева, Руслан Шаведдинов и другие. Об этом сообщается на сайте службы.

Отмечается, что внесенные в этот список граждане ограничены в возможности осуществлять банковские операции: их счета должны заблокировать и приостановить обслуживание.

Между тем ТАСС пишет, что уголовно-исполнительная инспекция внесла представление в Люблинский суд Москвы о замене Олегу Навальному условного срока на реальное наказание по так называемому санитарному делу. В августе 2021 года брата политика Алексея Навального приговорили к одному году условно, признав виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.


Напомним, российского оппозиционного политика Алексея Навального подозревают в создании экстремистского сообщества. Его обвиняли в попытке подрыва основ конституционного строя в России.

Источник: ТАСС

Источник: Ракурс


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