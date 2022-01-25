Олексія Навального в Росії внесли до списку терористів. Фото: УП

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Олексій Навальний у Російській Федерації внесений до списку терористів і екстремістів.

Росфінмоніторинг вніс опозиційного політика до свого переліку організацій і фізосіб, щодо яких «є відомості про їх причетність до тероризму та екстремістської діяльності». Крім Навального, до списку потрапили його соратники, серед яких любов Соболь, В’ячеслав Гімаді, Георгій Албуров, Лілія Чанишева, Руслан Шаведдінов та інші. Про це повідомляється на сайті служби.

Зазначається, що внесені до цього списку громадяни обмежені в можливості здійснювати банківські операції: їх рахунки повинні заблокувати та призупинити обслуговування.

Тим часом ТАСС пише, що кримінально-виконавча інспекція внесла подання до Люблінського суду Москви про заміну Олегу Навальному умовного терміну на реальне покарання у так званій санітарній справі. У серпні 2021 року брата політика Олексія Навального засудили до одного року умовно, визнавши винним у підбурюванні до порушення санітарно-епідеміологічних правил.

Нагадаємо, російського опозиційного політика Олексія Навального підозрюють в створені екстремістської спільноти. Його звинувачували у спробі підривання основ конституційного ладу в Росії.

Джерело: ТАСС