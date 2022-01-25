За неповагу до ВАКС штрафуватимуть, фото: Advokat Post

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Вищий антикорупційний суд України зможе штрафувати за неповагу до суду.

Це передбачає ухвалений у другому читанні Верховною Радою сьогодні, 25 січня, законопроект № 5490, повідомляє прес-служба антикорупційної організації «Транспаренсі Інтернешнл Україна».

В організації наголошують, що раніше неодноразово ставали свідками того, як деякі захисники та фігуранти зривали важливі судові засідання ВАКС. Через це розгляди справ нерідко неодноразово переносилися або цілі справи місяцями були заблоковані.

«До сьогодні ВАКС не мав права притягувати до адміністративної відповідальності за зневажливу поведінку учасників судового процесу. Для ВАКС така проблема стояла гостро, адже для Антикорсуду це питання забезпечення ефективної роботи, а саме підтримання процесуальної дисципліни і належної поведінки усіх сторін судового процесу», — наголошують в організації.

В «Транспаренсі Інтернешнл» вважають, що ухвалення цього законопроекту дозволить вирішити цю проблему й дозволити ВАКС зосередитися на ухваленні важливих судових рішень, а не втрачати час на врегулювання питань, які не відносяться безпосередньо до судочинства.