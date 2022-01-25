За неуважение к ВАКС будут штрафовать, фото: Центр противодействия коррупции

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Высший антикоррупционный суд Украины сможет штрафовать за неуважение к суду.

Это предусматривает принятый во втором чтении Верховной Радой сегодня, 25 января, законопроект № 5490, сообщает пресс-служба антикоррупционной организации «Транспаренси Интернешнл Украина».

В организации отмечают, что раньше неоднократно становились свидетелями того, как некоторые защитники и фигуранты срывали важные судебные заседания ВАКС. Поэтому рассмотрения дел нередко неоднократно переносились или целые дела месяцами были заблокированы.

До сегодняшнего дня ВАКС не имел права привлекать к административной ответственности за пренебрежительное поведение участников судебного процесса. Для ВАКС такая проблема стояла остро, ведь для Антикорсуда это вопрос обеспечения эффективной работы, а именно поддержание процессуальной дисциплины и должного поведения всех сторон судебного процесса, — отмечают в организации.

В «Транспаренсе Интернешнл» считают, что принятие данного законопроекта позволит решить эту проблему и позволить ВАКС сосредоточиться на принятии важных судебных решений, а не терять время на урегулирование вопросов, не относящихся непосредственно к судопроизводству.