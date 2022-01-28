Зеленський зібрав іноземних журналістів

https://racurs.ua/ua/n166341-zelenskyy-zibrav-inozemnyh-jurnalistiv-translyaciya.html

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Володимир Зеленський, президент України, 28 січня запросив на розмову представників іноземних засобів масової інформації.

Офіс президента транслює прес-конференцію у прямому ефірі. Це перший подібний захід глави держави у 2022 році. Він відбувається на тлі нового скупчення російських військ на кордонах з Україною.

Раніше Зеленський та міністри його уряду неодноразово повторювали, що українцям не треба панікувати, і називали численні повідомлення іноземних та українських ЗМІ про ймовірний новий напад Росії на Україну перебільшенням або ж цілеспрямованими вкидами, спрямованими на дестабілізацію ситуації в Україні.

21 січня президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Washington Post заявив, що Російська Федерація вирішить посилювати ескалацію на територіях, де історично проживають люди, які мали родинні зв’язки з Росією. Глава держави припустив, що вторгнення РФ в Україну може розпочатися з Харкова на підставі «захисту» російськомовного населення.

Попереднє масштабне спілкування Зеленського з пресою відбувалося наприкінці листопада минулого року. Тоді воно супроводжувалося кількома скандалами у прямому ефірі. Президент, наприклад, лаявся із Юрієм Бутусовим та Михайлом Ткачем і оголосив про ймовірний путч в Україні.