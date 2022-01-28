Зеленский собрал иностранных журналистов

https://racurs.ua/n166341-zelenskiy-sobral-inostrannyh-jurnalistov-translyaciya.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, 28 января пригласил на разговор представителей иностранных СМИ.

Офис президента транслирует пресс-конференцию в прямом эфире. Это первое подобное мероприятие главы государства в 2022 году. Оно проходит на фоне нового скопления российских войск на границах с Украиной.

Ранее Зеленский и министры его правительства неоднократно повторяли, что украинцам не нужно паниковать, и называли многочисленные сообщения иностранных и украинских СМИ о вероятном новом нападении России на Украину преувеличением или целенаправленными вбросами, направленными на дестабилизацию ситуации в Украине.

В то же время 21 января президент Украины Владимир Зеленский в интервью для The Washington Post заявил, что Российская Федерация может усиливать эскалацию на территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с Россией. Глава государства предположил, что вторжение РФ в Украину может начаться с Харькова на основании «защиты» русскоязычного населения.

Предыдущее масштабное общение Зеленского с прессой проходило в конце ноября прошлого года. Тогда оно сопровождалось несколькими скандалами в прямом эфире. Президент, например, ругался с Юрием Бутусовым и Михаилом Ткачем, а также объявил о вероятном путче в Украине.