Зеленский не увидел увеличения эскалации на границе

Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n166347-zelenskiy-ne-uvidel-uvelicheniya-eskalacii-na-granice.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, не считает, что сейчас уровень эскалации на украинских границах со стороны российских войск выше, чем был в начале 2021 года.

Об этом он заявил сегодня, 28 января, на брифинге для иностранных журналистов, сообщает агентство «Укринформ».

Сегодня мы не видим большей эскалации, чем раньше. Да, количество военных увеличилось, но я говорил об этом в начале 2021 года, когда мы говорили о военных учениях в РФ, тогда было большое увеличение, — отметил Зеленский.

Он отметил, что тогда такой информационной политики в пространстве как Украины, так и мира не было.

По мнению Зеленского, если журналисты хотят понять реальное положение дел, им нужно приезжать в Киев.

Что, у нас ездят танки по нашим улицам?! Нет! Но ощущение такое, если ты здесь не находишься, то такое ощущение в Англии, Германии, Франции, Литве. Я говорю с президентом Литвы, с другими лидерами, ощущение из СМИ — ощущение, что у нас война, у нас ходят войска по дорогам, что у нас война, мобилизация, люди куда-то уезжают. Это не так. Нам не нужна эта паника, — подчеркнул Зеленский.





Напомним, по информации американских СМИ, уже Россия закончила последние приготовления к нападению на Украину.

Источник: «Укринформ»