Байден анонсував перекидання військ в країни НАТО. Фото: wp.com

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Через агресію Росії, яка стосується України та Європи загалом, США планують перекинути війська в країни НАТО Східної Європи.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє The Hill з посиланням на заяву президента для журналістів.

Найближчим часом я перекину війська в Східну Європу в країни НАТО. Не дуже багато, — сказав американський лідер.

Це вже не перший крок підготовки до можливого вторгнення Росії в Україні. 24 січня в Міністерстві оборони США заявили про готовність перекинути 8,5 тис. військових у Східну Європу в разі нападу РФ на нашу державу.

Пентагон хоче показати президенту Росії Володимиру Путіну, що США залишаються вірними принципу колективної безпеки НАТО.

Водночас голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі наголосив, що можливе вторгнення російських військ в Україну матиме жахливі наслідки.

Дивлячись на вид озброєння, яке вони готують… Ви можете уявити, які наслідки застосування такої зброї будуть у великих містах. Це буде жахливо. У цьому немає необхідність. Має працювати дипломатія, — заявив він.













Нагадаємо, що Росія звинувачує НАТО у відпрацюванні американської ядерної зброї проти РФ.

Джерело:The Hill