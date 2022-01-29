Байден анонсировал переброску войск в страны НАТО. Фото: wp.com

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Из-за агрессии России, касающейся Украины и Европы в целом, США планируют перебросить войска в страны НАТО Восточной Европы.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает The Hill со ссылкой на заявление президента журналистам.

В ближайшее время я переброшу войска в Восточную Европу в страны НАТО. Не очень много, — сказал американский лидер.

Это уже не первый шаг подготовки к возможному вторжению России в Украину. 24 января в Министерстве обороны США заявили о готовности перебросить 8,5 тыс. военных в Восточную Европу в случае нападения РФ на наше государство.

Пентагон хочет продемонстрировать президенту России Владимиру Путину, что США остаются верны принципу коллективной безопасности НАТО.

В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли подчеркнул, что возможное вторжение российских войск в Украину будет иметь ужасные последствия.

Глядя на вид вооружения, которое они готовят… Вы можете представить, какие последствия применения такого оружия будут в больших городах. Это будет ужасно. В этом нет необходимости. Должна работать дипломатия, — заявил он.













Напомним, что Россия обвиняет НАТО в отработке американского ядерного оружия против РФ.

Источник: The Hill