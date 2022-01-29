Карантин в Украине – еще одна область усиливает ограничения

Карантин в Украине — еще одна область усиливает ограниченияhttps://racurs.ua/n166357-karantin-v-ukraine-esche-odna-oblast-usilivaet-ogranicheniya.htmlРакурс
Карантин в Украине усиливается на фоне новых рекордов по количеству больных коронавирусом. С 31 января во Львовской области ужесточаются карантинные ограничения.
Такое решение приняли областные комиссии ТЭБ и ЧС. Об усилении карантина сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.
Речь идет о таких ограничениях:
- заведения общественного питания смогут работать на доставку и делать заказы на вынос;
- запрещается деятельность рынков, кроме продовольственных
- под запретом посещение спортзалов и фитнес-центров;
- запрещается прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности;
- запрет проведения всех массовых мероприятий.
Эти ограничения не будут применяться при наличии зеленых ковид-сертификатов и отрицательного ПЦР-теста, проведенного не более чем за 72 часа или экспресс-теста.
Напомним, коронавирус в Украине за сутки подхватили еще 37 тыс. 351 человек — это новый максимум с начала пандемии. В течение 28 января заболели 5 тыс. 341 ребенок и 806 медиков.
В больницы попали 3 тыс. 340 человек, от осложнений болезни умерли 149 человек, выздоровели 7 тыс. 163 украинца.