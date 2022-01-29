Карантин в Украине – еще одна область усиливает ограничения

https://racurs.ua/n166357-karantin-v-ukraine-esche-odna-oblast-usilivaet-ogranicheniya.html

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Карантин в Украине усиливается на фоне новых рекордов по количеству больных коронавирусом. С 31 января во Львовской области ужесточаются карантинные ограничения.

Такое решение приняли областные комиссии ТЭБ и ЧС. Об усилении карантина сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

Речь идет о таких ограничениях:

заведения общественного питания смогут работать на доставку и делать заказы на вынос;

запрещается деятельность рынков, кроме продовольственных

под запретом посещение спортзалов и фитнес-центров;

запрещается прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности;

запрет проведения всех массовых мероприятий.

Эти ограничения не будут применяться при наличии зеленых ковид-сертификатов и отрицательного ПЦР-теста, проведенного не более чем за 72 часа или экспресс-теста.

Напомним, коронавирус в Украине за сутки подхватили еще 37 тыс. 351 человек — это новый максимум с начала пандемии. В течение 28 января заболели 5 тыс. 341 ребенок и 806 медиков.

В больницы попали 3 тыс. 340 человек, от осложнений болезни умерли 149 человек, выздоровели 7 тыс. 163 украинца.