Коронавирус в Украине устанавливает новые рекорды – сколько больных в сутки

https://racurs.ua/n166356-koronavirus-v-ukraine-ustanavlivaet-novye-rekordy-skolko-bolnyh-v-sutki.html

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Коронавирус в Украине за сутки подхватили еще 37 тыс. 351 человек — это новый максимум с начала пандемии. В течение 28 января заболели 5 тыс. 341 ребенок и 806 медиков.

В больницы попали 3 тыс. 340 человек, от осложнений болезни умерли 149 человек, выздоровели 7 тыс. 163 украинца. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Также за прошедшие сутки 78 тыс. 564 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 27 тыс. 672 украинца, вторую дозу — 23 712.

В то же время бустерной дозой вакцинировались 26 тыс. 444 украинца. С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 306 тыс. 59 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 4 млн 17 тыс. 961 человек;

выздоровело — 3 млн 615 тыс. 257 человек;

летальных исходов — 100 тыс. 31.

Напомним, по данным Минздрава, по состоянию на 28 января «красными» являются Ивано-Франковская и Ровенская области. Еще 15 областей находятся в «оранжевой» зоне, восемь — в «желтой».