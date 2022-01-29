Коронавірус в Україні встановлює нові рекорди – скільки хворих за добу

https://racurs.ua/ua/n166356-koronavirus-v-ukrayini-vstanovluie-novi-rekordy-skilky-hvoryh-za-dobu.html

Ракурс

Коронавірус в Україні за добу підхопили ще 37 тис. 351 людина — це новий максимум з початку пандемії. Протягом 28 січня захворіли 5 тис. 341 дитина та 806 медиків.

У лікарні потрапили 3 тис. 340 осіб, від ускладнень хвороби померли 149 людей, одужали 7 тис. 163 українці. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу 78 тис. 564 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 тис. 672 українці, другу дозу — 23 712.

Водночас бустерною дозою вакцинувалися 26 тис. 444 українці. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 306 тис. 59 людей.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 4 млн 17 тис. 961 особа;

одужало — 3 млн 615 тис. 257 осіб;

летальних випадків — 100 тис. 31.

Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 28 січня «червоними» є Івано-Франківська та Рівненська області. Ще 15 областей перебувають у «помаранчевій» зоні, вісім — у «жовтій».