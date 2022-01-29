Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус в Україні встановлює нові рекорди – скільки хворих за добу

Коронавірус в Україні встановлює нові рекорди — скільки хворих за добу

29 січ 2022, 08:32
999

Коронавірус в Україні за добу підхопили ще 37 тис. 351 людина — це новий максимум з початку пандемії. Протягом 28 січня захворіли 5 тис. 341 дитина та 806 медиків.

У лікарні потрапили 3 тис. 340 осіб, від ускладнень хвороби померли 149 людей, одужали 7 тис. 163 українці. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Статистика коронавірусу в Україні. Дані: РНБО

Також за минулу добу 78 тис. 564 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 тис. 672 українці, другу дозу — 23 712.

Водночас бустерною дозою вакцинувалися 26 тис. 444 українці. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 306 тис. 59 людей.







За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 4 млн 17 тис. 961 особа;
  • одужало — 3 млн 615 тис. 257 осіб;
  • летальних випадків — 100 тис. 31.

Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 28 січня «червоними» є Івано-Франківська та Рівненська області. Ще 15 областей перебувають у «помаранчевій» зоні, вісім — у «жовтій».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів