Владимир Путин

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Владимир Путин, президент страны-агрессора, еще не принял окончательное решение о полномасштабном нападении на Украину, однако теперь у него явно есть такая возможность.

Об этом на брифинге сегодня, 28 января, заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает CNN.

По словам Остина, США «очень серьезно» относятся к наращиванию десятков тысяч российских войск на границе с Украиной.

Он (Путин — ред.) имеет несколько вариантов, включая захват городов и значительных территорий, а также провокационные политические действия, такие как признание сепаратистских территорий, — отметил Оситн. — Действительно, мы видим, как российские государственные СМИ сейчас говорят о возможной деятельности на востоке Украины.

Глава Пентагона подчеркнул, что любое нападение России или дальнейшее вторжение в Украину не только разожжет конфликт, но и нарушит основные принципы национального суверенитета, территориальной целостности и самоопределения.

Это то, к чему мы относимся очень серьезно как сильный партнер Украины и как один из 30 членов НАТО. Мы едины в противодействии попыткам России взорвать эти основные ценности и угрожать миру и безопасности в Европе, — подчеркнул он.

В то же время он отметил, что конфликт «не является неизбежным».

Еще есть время и простор для дипломатии. США вместе с нашими союзниками и партнерами предложили России путь выхода из кризиса и большей безопасности. Министерство обороны будет продолжать поддерживать эти дипломатические усилия, — подчеркнул министр.













Остин также подтвердил поддержку Украины со стороны США, в частности путем предоставления материальной помощи в сфере безопасности и «стояния бок о бок» с союзниками по НАТО.

Источник: CNN