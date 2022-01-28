Володимир Путін

https://racurs.ua/ua/n166355-putin-sche-ne-uhvalyv-rishennya-pro-napad-ale-maie-taku-mojlyvist-pentagon.html

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Володимир Путін, президент країни-агресора, ще не ухвалив остаточне рішення про повномасштабний напад на Україну, проте тепер у нього явно є така можливість.

Про це під час брифінгу сьогодні, 28 січня, заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє CNN.

За словами Остіна, США «дуже серйозно» ставляться до нарощування десятків тисяч російських військ на кордоні з Україною.

Він (Путін — ред.) має кілька варіантів, включаючи захоплення міст і значних територій, а також провокаційні політичні дії, такі як визнання сепаратистських територій, — зазначив Осітн. — Справді, ми бачимо, як російські державні ЗМІ зараз говорять про ймовірну діяльність на сході України.

Голова Пентагону наголосив, що будь-який напад Росії або подальше вторгнення в Україну не тільки розпалить конфлікт, але й порушить основні принципи національного суверенітету, територіальної цілісності та самовизначення.

Це те, до чого ми ставимося дуже серйозно, як сильний партнер України та як один із 30 членів НАТО. Ми єдині у протидії спробам Росії підірвати ці основні цінності та загрожувати миру та безпеці в Європі, — наголосив він.

Водночас він зазначив, що конфлікт «не є неминучим».

Ще є час і простір для дипломатії. США разом з нашими союзниками і партнерами запропонували Росії шлях виходу з кризи і до більшої безпеки. Міністерство оборони продовжуватиме підтримувати ці дипломатичні зусилля, — наголосив міністр.













Остін також підтвердив підтримку України з боку США, зокрема шляхом надання матеріальної допомоги в сфері безпеки і «стояння пліч-о-пліч» із союзниками по НАТО.

Джерело: CNN