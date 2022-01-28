Робот STAR успішно провів самостійну операцію, фото: Університет Джона Хопкінса

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У США автономний робот STAR, створений в Університеті Джона Хопкінса вперше провів лапароскопічну операцію на кишківнику свині. Причому зробив це краще, ніж змогли б люди.

Для роботів проведення операцій на м’яких тканинах є особливо складним через їхню непередбачуваність, що потребує вміння швидко адаптуватися до несподіваних перешкод, тож успіх STAR, на думку учених, є важливим кроком до повністю автоматизованих операцій на людях у майбутньому, повідомляє прес-служба вишу.

Зазначається, що STAR має систему керування, яка може коригувати хірургічний план у режимі реального часу, як це зробив би хірург.

«Наші результати показують, що ми можемо автоматизувати одне з найскладніших та делікатних завдань у хірургії — повторне поєднання двох кінців кишківника. STAR провів операцію на чотирьох тваринах і показав себе краще, ніж люди», — наголошують дослідники.

Робот успішно провів лапароскопічну (проводиться через невеликі розрізи в тілі) операцію з анастомозування кишківника свині.

Учені наголошують, що такі операції є складним завданням хірургії м’яких тканин, оскільки вимагають:

складної візуалізації;

відстеження тканин;

застосування методів хірургічного планування;

також точного виконання з використанням адаптивних стратегій контролю, часто в неструктурованих і деформованих середовищах.

У лапароскопічних умовах такі операції є ще більш складними через потребу у високій маневреності та повторюваності при обмеженні руху та зору, — наголошують дослідники.

Робот, який проводив операцію, має систему візуалізації, вбудовані хірургічні інструменти, включаючи спеціалізовані інструменти для накладання швів, а також систему моніторингу за життєдіяльністю пацієнта для коригування дій у реальному часі.