Без участі людини — у США робот самостійно провів складну операцію на твариніhttps://racurs.ua/ua/n166354-bez-uchasti-ludyny-u-ssha-robot-samostiyno-proviv-skladnu-operaciu-na-tvaryni.htmlРакурс
У США автономний робот STAR, створений в Університеті Джона Хопкінса вперше провів лапароскопічну операцію на кишківнику свині. Причому зробив це краще, ніж змогли б люди.
Для роботів проведення операцій на м’яких тканинах є особливо складним через їхню непередбачуваність, що потребує вміння швидко адаптуватися до несподіваних перешкод, тож успіх STAR, на думку учених, є важливим кроком до повністю автоматизованих операцій на людях у майбутньому, повідомляє прес-служба вишу.
Зазначається, що STAR має систему керування, яка може коригувати хірургічний план у режимі реального часу, як це зробив би хірург.
«Наші результати показують, що ми можемо автоматизувати одне з найскладніших та делікатних завдань у хірургії — повторне поєднання двох кінців кишківника. STAR провів операцію на чотирьох тваринах і показав себе краще, ніж люди», — наголошують дослідники.
Робот успішно провів лапароскопічну (проводиться через невеликі розрізи в тілі) операцію з анастомозування кишківника свині.
Учені наголошують, що такі операції є складним завданням хірургії м’яких тканин, оскільки вимагають:
складної візуалізації;
відстеження тканин;
застосування методів хірургічного планування;
також точного виконання з використанням адаптивних стратегій контролю, часто в неструктурованих і деформованих середовищах.
У лапароскопічних умовах такі операції є ще більш складними через потребу у високій маневреності та повторюваності при обмеженні руху та зору, — наголошують дослідники.
Робот, який проводив операцію, має систему візуалізації, вбудовані хірургічні інструменти, включаючи спеціалізовані інструменти для накладання швів, а також систему моніторингу за життєдіяльністю пацієнта для коригування дій у реальному часі.
«Оскільки медична сфера рухається до більш лапароскопічних підходів до операцій, важливо мати автоматизовану роботизовану систему, розроблену для таких процедур, — резюмують дослідники.