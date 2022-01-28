В Україні 29 січня вшановують пам’ять Героїв Крут, фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

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29 січня щороку вшановують пам’ять Героїв Крут — захисників України, які 29 січня 1918 року на розташованій за 130 км на північний-схід від Києва залізничній станції Крути вступили в бій зі значно більшою Червоною армією Радянської Росії.

Попри нерівність сил, цей бій призвів до затримки російського наступу на Київ на кілька днів, що дало змогу українській делегації укласти Берестейський мирний договір з державами Четверного союзу, котрий тоді врятував молоду українську державність.

Загалом у бою під Крутами загинуло з української сторони, за різними оцінками, 70−100 осіб, в той час як втрати більшовицьких військ сягали 300 осіб.

На державному рівні цей день почали відзначати з 2003 року, постановою Верховної Ради від 16 травня 2013 року було закріплене щорічне вшанування пам’яті Герої Крут.

Також на 29 січня припадає День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни. Це свято відзначається з 1985 року — з моменту прийняття низкою держав Делійської декларації про принципи вільного від ядерної зброї та ненасильницького світу. Ця декларація закликає до припинення гонки ядерного озброєння, скорочення та поступової ліквідації ядерних арсеналів і усунення загрози ядерної війни.

Також 29 січня вважається днем винайдення бензинового автомобіля. Цього дня у 1886 році німецький конструктор Карл Бенц отримав патент на свій винахід — триколісний автомобіль, який став прабатьком сучасних Mercedes-Benz і всієї автомобільної галузі.

Православна церква 29 січня відзначає день Почитання чесних оков святого апостола Петра.

Вважається, що в часи правління царя Ірода Агріппи апостола Петра кинули до в’язниці через його християнські проповіді. Там в’язня скували тяжкими кайданами і залишили на ніч — до початку суду. Проте вночі прийшов ангел, який визволив апостола з в’язниці. Після цього Петро залишив Єрусалим.

Окови, які залишилися після визволення апостола, таємно забрав хтось з вірян. За переказами, вони могли зцілювати недуги і благословляти нужденних.

Народні прикмети: