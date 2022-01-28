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До України прибула четверта партія військової допомоги США, фото: Олексій Резніков

Військова допомога США — в Україну прибув четвертий літак (ФОТО)

28 січ 2022, 21:26
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До України прибув четвертий літак з військово-технічною допомогою США.

Цього разу літаком доставлено з США 81 тонну патронів різного калібру. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Наступного тижня чекаємо на чергові літаки з військово-технічною допомогою від партнерів для посилення обороноздатності нашої Держави! — додав Резніков.

Всього в межах додаткової матеріально-технічної допомоги від США, а суму 200 млн дол. очікуються орієнтовно 45 рейсів літаків, повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на дані Міноборони України. Ця допомога включає засоби оборонного характеру -боєприпаси, засоби контрбатарейної боротьби, протитанкові засоби, стрілецьке озброєння тощо.

До України прибула четверта партія військової допомоги США, фото: Олексій Резніков







Нагадаємо, літак з третьою партією військової допомоги США, який доставив партію протитанкових ракет Javelin, прибув до аеропорту «Бориспіль» 25 січня.

Джерело: Олексій Резніков, «РБК-Україна»


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