В Украину прибыла четвертая партия военной помощи США, фото: Алексей Резников

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В Украину прибыл четвертый самолет с военно-технической помощью США.

На этот раз самолетом доставлена из США 81 тонна патронов разного калибра. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

На следующей неделе ждем очередных самолетов с военно-технической помощью от партнеров для усиления обороноспособности нашего Государства! — добавил Резников.

Всего в рамках дополнительной материально-технической помощи от США, а сумму 200 млн дол. ожидаются ориентировочно 45 рейсов самолетов, сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на данные Минобороны Украины. Эта помощь включает средства оборонного характера — боеприпасы, средства контрбатарейной борьбы, противотанковые средства, стрелковое вооружение и т. д.

Напомним, самолет с третьей партией военной помощи США, доставивший партию противотанковых ракет Javelin, прибыл в аэропорт Борисполь 25 января.

Источник: Алексей Резников, «РБК-Украина»