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Ракурс
Володимир Зеленський, скріншот відео

Боротьба з олігархами є пріоритетом № 3 — Зеленський

28 січ 2022, 20:40
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Боротьба з олігархами є третім пріоритетом для України після ескалації та покращення економічної ситуації.

Президент Володимир Зеленський заявив про це на прес-конференції для представників іноземних ЗМІ, котра відбулася сьогодні, 28 січня.

Якби не більш пріоритетні зараз ризики щодо ймовірної ескалації, для мене це було б пріоритетом номер один. Тому зараз це є пріоритет номер три після ескалації, економіки, — наголосив Зеленський.

На думку Зеленського, що питання впливу олігархів на життя країни має бути вирішене законодавством.







Я можу сказати, що коли ми позбудемося своїх олігархів, ми можемо поділитися своїм досвідом з іншими державами, — додав він.

Нагадаємо, на думку Зеленського, Україні для стабілізації економічної ситуації знадобляться 4−5 млрд дол. США.

Джерело: Ракурс


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