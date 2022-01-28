Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n166351-borotba-z-oligarhamy-ce-priorytet-3-zelenskyy.html

Ракурс

Боротьба з олігархами є третім пріоритетом для України після ескалації та покращення економічної ситуації.

Президент Володимир Зеленський заявив про це на прес-конференції для представників іноземних ЗМІ, котра відбулася сьогодні, 28 січня.

Якби не більш пріоритетні зараз ризики щодо ймовірної ескалації, для мене це було б пріоритетом номер один. Тому зараз це є пріоритет номер три після ескалації, економіки, — наголосив Зеленський.

На думку Зеленського, що питання впливу олігархів на життя країни має бути вирішене законодавством.

Я можу сказати, що коли ми позбудемося своїх олігархів, ми можемо поділитися своїм досвідом з іншими державами, — додав він.

Нагадаємо, на думку Зеленського, Україні для стабілізації економічної ситуації знадобляться 4−5 млрд дол. США.