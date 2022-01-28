Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n166350-5-mlrd-dolariv-potribno-dlya-stabilizaciyi-ekonomiky-zelenskyy.html

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Україні для стабілізації економічної ситуації знадобляться 4−5 млрд дол. США.

Президент України Володимир Зеленський заявив про це сьогодні, 28 січня, в інтерв’ю західним ЗМІ, повідомляє «Українська правда».

Для стабілізації нашої економіки ми витратимо приблизно 4−5 млрд дол. На меншу цифру я не розраховую, саме така сума нам потрібна, — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Захід, надаючи Україні фінансування та допомогу, дає відповідний сигнал про підтримку країни.

Але питання все ж таки — не в сумі, а в тому, що вірять економіці України і дають відповідні сигнали, — наголосив Зеленський.

Також президент додав, що очікує «наближення тих чи інших траншів» в межах програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, під час інтерв’ю західним ЗМІ Зеленський також заявив, що наразі з боку Росії не спостерігається більшої ескалації, ніж це було на початку 2021 року.

Джерело: «Українська правда»