Новий вид «неймовірно рідкісної» комахи виявили учені

Новий вид «неймовірно рідкісної» комахи виявили ученіhttps://racurs.ua/ua/n166349-novyy-vyd-neymovirno-ridkisnoyi-komahy-vyyavyly-ucheni.htmlРакурс
Британський учений Доктор Елвін Хелден з Університету Англії Раскін (ARU) виявив новий вид комах, який належить до групи настільки рідкісних тварин, що його найближчого родича востаннє бачили у 1969 році.
Відкриття було зроблене під час польової роботи зі студентами у тропічних лісах національного парку Кібале на заході Уганди, повідомляє прес-служба вишу.
Новий вид, що має характерний металевий блиск, ямчасте тіло і, як і більшість коників, чоловічі репродуктивні органи унікальної форми — у цьому випадку частково листоподібні — відноситься до групи, або роду, під назвою Phlogis.
До цього нещодавнього відкриття востаннє коника з цього рідкісного роду бачили 1969 року в Центральноафриканській Республіці.
Ці комахи є близькими родичами цикад, але вони набагато менші — довжина самця відкритого Хелденом виду, який отримав назву Phlogis kibalensis, становить лише 6,5 мм.
Вони харчуються здебільшого соком рослин, що висмоктується безпосередньо з флоеми (головної провідної тканини судинних рослин, що проводить органічні речовини у низхідному напрямку), і є здобиччю безхребетних, включаючи павуків, жуків та паразитичних ос, а також птахів.
Комахи цієї групи настільки неймовірно рідкісні, що їхня біологія залишається майже повністю невідомою, наголошують учені.
Є кілька чудових місць, як-от Національний парк Кібале в Уганді, де дика природа виживе, але за межами національних парків і заповідників кількість лісів, вирубаних у тропіках, є руйнівною, — наголошує Хелден. — Рідкісні види можуть жити де завгодно, але вирубка лісів означає, що ми неминуче втратимо види до того, як їх виявимо.