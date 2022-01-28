Новий вид «неймовірно рідкісної» комахи виявили учені

Комахи виду Phlogis kibalensis, фото: Dr Alvin Helden, Anglia Ruskin University

https://racurs.ua/ua/n166349-novyy-vyd-neymovirno-ridkisnoyi-komahy-vyyavyly-ucheni.html

Ракурс

Британський учений Доктор Елвін Хелден з Університету Англії Раскін (ARU) виявив новий вид комах, який належить до групи настільки рідкісних тварин, що його найближчого родича востаннє бачили у 1969 році.

Відкриття було зроблене під час польової роботи зі студентами у тропічних лісах національного парку Кібале на заході Уганди, повідомляє прес-служба вишу.

Новий вид, що має характерний металевий блиск, ямчасте тіло і, як і більшість коників, чоловічі репродуктивні органи унікальної форми — у цьому випадку частково листоподібні — відноситься до групи, або роду, під назвою Phlogis.

До цього нещодавнього відкриття востаннє коника з цього рідкісного роду бачили 1969 року в Центральноафриканській Республіці.

Ці комахи є близькими родичами цикад, але вони набагато менші — довжина самця відкритого Хелденом виду, який отримав назву Phlogis kibalensis, становить лише 6,5 мм.

Вони харчуються здебільшого соком рослин, що висмоктується безпосередньо з флоеми (головної провідної тканини судинних рослин, що проводить органічні речовини у низхідному напрямку), і є здобиччю безхребетних, включаючи павуків, жуків та паразитичних ос, а також птахів.

Комахи цієї групи настільки неймовірно рідкісні, що їхня біологія залишається майже повністю невідомою, наголошують учені.