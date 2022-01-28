Сергій Кузьміних, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n166348-nardepa-zi-slugy-narodu-nabu-vykrylo-na-habari-zmi.html

Ракурс

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрило на хабарі народного депутата.

Народного обранця викрили «на гарячому» під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 558 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

За інформацією видання «Українська правда», йдеться про депутата зі «Слуги народу» Сергія Кузьміних.

Зазначається, що, згідно із законом, НАБУ наразі не може затримати нардепа і звернеться до генпрокурора для підписання підозри. За інформацією співрозмовників видання, йдеться про «відкати» на медобладнанні.

Також про викриття Кузьміних на хабарі повідомляє у своєму Telegram-каналі колишній народний депутат Сергій Лещенко.

Нібито попередня кваліфікація — отримання/вимагання хабара. Йдеться нібито про відкат 30 відсотків (близько двох 10 мільйонів гривень) на закупівлю обладнання для лікарні, — зазначив Лещенко з посиланням на власні джерела.

Джерело: НАБУ, «Українська правда», Сергій Лещенко