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Ракурс
Сергій Кузьміних, фото: соціальні мережі

Нардепа зі «Слуги народу» НАБУ викрило на хабарі — ЗМІ

28 січ 2022, 18:52
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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрило на хабарі народного депутата.

Народного обранця викрили «на гарячому» під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 558 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

За інформацією видання «Українська правда», йдеться про депутата зі «Слуги народу» Сергія Кузьміних.

Зазначається, що, згідно із законом, НАБУ наразі не може затримати нардепа і звернеться до генпрокурора для підписання підозри. За інформацією співрозмовників видання, йдеться про «відкати» на медобладнанні.

Також про викриття Кузьміних на хабарі повідомляє у своєму Telegram-каналі колишній народний депутат Сергій Лещенко.

Нібито попередня кваліфікація — отримання/вимагання хабара. Йдеться нібито про відкат 30 відсотків (близько двох 10 мільйонів гривень) на закупівлю обладнання для лікарні, — зазначив Лещенко з посиланням на власні джерела.



Народного депутата викрили на хабарі, фото: НАБУ

Джерело: НАБУ, «Українська правда», Сергій Лещенко

Джерело: Ракурс


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