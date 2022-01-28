Сергей Кузьминых, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n166348-nardepa-iz-slugi-naroda-nabu-razoblachilo-na-vzyatke-smi.html

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачило на взятке народного депутата.

Народный избранник был разоблачен «на горячем» при получении неправомерной выгоды в размере 558 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, чиновник получил средства за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

По информации издания «Украинская правда», речь идет о депутате из «Слуги народа» Сергее Кузьминых.

Отмечается, что по закону НАБУ пока не может задержать нардепа, поэтому обратится к генпрокурору для подписания подозрения. По информации собеседников издания, речь идет об «откатах» на медоборудовании.

Также об разоблачении Кузьминых на взятке сообщает в своем Telegram-канале бывший народный депутат Сергей Лещенко.

Якобы предварительная квалификация — получение/вымогательство взятки. Речь идет якобы от откате 30 процентов (около двух 10 миллионов гривен) на закупке оборудования для больницы, — отметил Лещенко со ссылкой на собственные источники.

Источник: НАБУ, «Украинская правда», Сергей Лещенко