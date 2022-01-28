Новый вид «невероятно редкого» насекомого обнаружили ученые

Насекомые вида Phlogis kibalensis, фото: Dr. Alvin Helden, Anglia Ruskin University

https://racurs.ua/n166349-novyy-vid-neveroyatno-redkogo-nasekomogo-obnarujili-uchenye.html

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Британский ученый Доктор Элвин Хелден из Университета Англии Раскин (ARU) обнаружил новый вид насекомых, который принадлежит к группе столь редких животных, что его ближайшего родственника в последний раз видели в 1969 году.

Открытие было сделано во время полевой работы со студентами в тропических лесах национального парка Кибале на западе Уганды, сообщает пресс-служба вуза.

Новый вид, имеющий характерный металлический блеск, ямчатое тело и, как и большинство кузнечиков, мужские репродуктивные органы уникальной формы — в этом случае отчасти листовидные — относится к группе или роду под названием Phlogis.

До этого недавнего открытия последнего кузнечека из этого редкого рода видели в 1969 году в Центральноафриканской Республике.

Эти насекомые являются близкими родственниками цикад, но они гораздо меньше — длина самца открытого Хелденом вида, получившего название Phlogis kibalensis, составляет лишь 6,5 мм.

Они питаются в основном соком растений, высасывающимся непосредственно из флоэмы (главной проводящей ткани сосудистых растений, производящей органические вещества в нисходящем направлении), и являются добычей беспозвоночных, включая пауков, жуков и паразитических ос, а также птиц.

Насекомые этой группы настолько невероятно редки, что их биология остается почти неизвестной, подчеркивают ученые.