Новый вид «невероятно редкого» насекомого обнаружили ученые

Новый вид «невероятно редкого» насекомого обнаружили ученыеhttps://racurs.ua/n166349-novyy-vid-neveroyatno-redkogo-nasekomogo-obnarujili-uchenye.htmlРакурс
Британский ученый Доктор Элвин Хелден из Университета Англии Раскин (ARU) обнаружил новый вид насекомых, который принадлежит к группе столь редких животных, что его ближайшего родственника в последний раз видели в 1969 году.
Открытие было сделано во время полевой работы со студентами в тропических лесах национального парка Кибале на западе Уганды, сообщает пресс-служба вуза.
Новый вид, имеющий характерный металлический блеск, ямчатое тело и, как и большинство кузнечиков, мужские репродуктивные органы уникальной формы — в этом случае отчасти листовидные — относится к группе или роду под названием Phlogis.
До этого недавнего открытия последнего кузнечека из этого редкого рода видели в 1969 году в Центральноафриканской Республике.
Эти насекомые являются близкими родственниками цикад, но они гораздо меньше — длина самца открытого Хелденом вида, получившего название Phlogis kibalensis, составляет лишь 6,5 мм.
Они питаются в основном соком растений, высасывающимся непосредственно из флоэмы (главной проводящей ткани сосудистых растений, производящей органические вещества в нисходящем направлении), и являются добычей беспозвоночных, включая пауков, жуков и паразитических ос, а также птиц.
Насекомые этой группы настолько невероятно редки, что их биология остается почти неизвестной, подчеркивают ученые.
Есть несколько замечательных мест, таких как Национальный парк Кибале в Уганде, где дикая природа выживет, но за пределами национальных парков и заповедников количество лесов, вырубленных в тропиках, разрушительно, — подчеркивает Хелден. — Редкие виды могут жить где угодно, но вырубка лесов означает, что мы неизбежно потеряем виды до того, как их обнаружим.