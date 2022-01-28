Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n166350-5-mlrd-dollarov-ponadobyatsya-dlya-stabilizacii-ekonomiki-zelenskiy.html

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Украине для стабилизации экономической ситуации понадобится 4−5 млрд дол. США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом сегодня, 28 января, в интервью западным СМИ, сообщает «Украинская правда».

Для стабилизации нашей экономики мы потратим примерно 4−5 млрд долларов. На меньшую цифру я не рассчитываю, именно такая сумма нам нужна, — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Запад, предоставляя Украине финансирование и помощь, дает ответный сигнал о поддержке страны.

Но вопрос все же — не в сумме, а в том, что верят экономике Украины и дают соответствующие сигналы, — подчеркнул Зеленский.

Также президент добавил, что ожидает «приближения тех или иных траншей» в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Напомним, во время интервью западным СМИ Зеленский также заявил, что со стороны России не наблюдается большей эскалации, чем это было в начале 2021 года.

Источник: «Украинская правда»