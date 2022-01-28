Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n166351-borba-s-oligarhami-eto-prioritet-3-zelenskiy.html

Ракурс

Борьба с олигархами является третьим приоритетом Украины после эскалации и улучшения экономической ситуации.

Президент Владимир Зеленский заявил об этом на пресс-конференции для представителей иностранных СМИ, состоявшейся сегодня, 28 января.

Если бы не более приоритетные сейчас риски вероятной эскалации, для меня это было бы приоритетом номер один. Поэтому сейчас это приоритет номер три после эскалации, экономики, — подчеркнул Зеленский.

По мнению Зеленского, вопрос влияния олигархов на жизнь страны должен быть решен законодательством.

Я могу сказать, что когда мы избавимся от своих олигархов, мы можем поделиться своим опытом с другими государствами, — добавил он.

Напомним, по мнению Зеленского, Украине для стабилизации экономической ситуации потребуются 4−5 млрд дол. США.