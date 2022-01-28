В Украине 29 января чтят память Героев Крут, фото:

https://racurs.ua/n166353-29-yanvarya-chtyat-pamyat-geroev-krut.html

Ракурс

29 января ежегодно чтят память Героев Крут — защитников Украины, которые 29 января 1918 года на расположенной в 130 км к северо-востоку от Киева железнодорожной станции Круты вступили в бой со значительно большей Красной армией Советской России.

Несмотря на неравенство сил, это сражение привело к задержке российского наступления на Киев на несколько дней, что позволило украинской делегации заключить Берестейский мирный договор с государствами Четверного союза, который тогда спас молодую украинскую государственность.

Всего в бою под Крутами погибли с украинской стороны, по разным оценкам, 70−100 человек, в то время как потери большевистских войск достигали 300 человек.

На государственном уровне этот день начали отмечать с 2003 года, постановлением Верховной Рады от 16 мая 2013 года было закреплено ежегодное чествование памяти Герои Крут.

Также на 29 января приходится День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны. Этот праздник отмечается с 1985 года с момента принятия рядом государств Делийской декларации о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира. Эта декларация призывает к прекращению гонки ядерного вооружения, сокращению и постепенной ликвидации ядерных арсеналов и устранению угрозы ядерной войны.

Также 29 января считается днем изобретения бензинового автомобиля. В этот день в 1886 году немецкий конструктор Карл Бенц получил патент на свое изобретение — трехколесный автомобиль, ставший прародителем современных Mercedes-Benz и всей автомобильной отрасли.

Православная церковь 29 января отмечает день Почитания честных оков святого апостола Петра.

Считается, что во времена правления царя Ирода Агриппы апостола Петра бросили в тюрьму из-за его христианских проповедей. Там заключенного сковали тяжелыми кандалами и оставили на ночь — до начала суда. Однако ночью пришел ангел, освободивший апостола из тюрьмы. После этого Петр покинул Иерусалим.

Оковы, оставшиеся после освобождения апостола, тайно забрал кто-то из верующих. По преданию, они могли исцелять болезни и благословлять нуждающихся.

Народные приметы: