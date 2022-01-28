Без участия человека — в США робот провел сложную операцию на животномhttps://racurs.ua/n166354-bez-uchastiya-cheloveka-v-ssha-robot-provel-slojnuu-operaciu-na-jivotnom.htmlРакурс
В США автономный робот STAR, созданный в Университете Джона Хопкинса, впервые провел лапароскопическую операцию на кишечнике свиньи. Причем сделал это лучше, чем смогли бы люди.
Для роботов проведение операций на мягких тканях особенно сложно из-за их непредсказуемости, что требует умения быстро адаптироваться к неожиданным препятствиям, поэтому успех STAR, по мнению ученых, является важным шагом к полностью автоматизированным операциям на людях в будущем, сообщает пресс-служба вуза.
Отмечается, что STAR имеет систему управления, которая может корректировать хирургический план в режиме реального времени, как это сделал бы хирург.
Наши результаты показывают, что мы можем автоматизировать одну из самых сложных и щепетильных задач в хирургии — повторное соеденение двух концов кишечника. STAR провел операцию на четырех животных и показал себя лучше, чем люди, — подчеркивают исследователи.
Робот успешно провел лапароскопическую (проводится через небольшие разрезы в теле) операцию по анастомозированию кишечника свиньи.
Ученые подчеркивают, что такие операции являются сложной задачей хирургии мягких тканей, поскольку требуют:
- сложной визуализации;
- отслеживания тканей;
- применения методов хирургического планирования;
- точного выполнения с использованием адаптивных стратегий контроля, часто в неструктурированных и деформированных средах.
В лапароскопических условиях такие операции являются еще более сложными из-за необходимости высокой маневренности и повторяемости при ограничении движения и зрения, — подчеркивают исследователи.
Робот, проводивший операцию, имеет систему визуализации, встроенные хирургические инструменты, включая специализированные инструменты для наложения швов, а также систему мониторинга жизнедеятельности пациента для корректировки действий в реальном времени.
Поскольку медицинская сфера движется к более лапароскопическим подходам к операциям, важно иметь автоматизированную роботизированную систему, разработанную для таких процедур, — резюмируют исследователи.