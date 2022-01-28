Робот STAR успешно провел самостоятельную операцию, фото: Университет Джона Хопкинса

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В США автономный робот STAR, созданный в Университете Джона Хопкинса, впервые провел лапароскопическую операцию на кишечнике свиньи. Причем сделал это лучше, чем смогли бы люди.

Для роботов проведение операций на мягких тканях особенно сложно из-за их непредсказуемости, что требует умения быстро адаптироваться к неожиданным препятствиям, поэтому успех STAR, по мнению ученых, является важным шагом к полностью автоматизированным операциям на людях в будущем, сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что STAR имеет систему управления, которая может корректировать хирургический план в режиме реального времени, как это сделал бы хирург.

Наши результаты показывают, что мы можем автоматизировать одну из самых сложных и щепетильных задач в хирургии — повторное соеденение двух концов кишечника. STAR провел операцию на четырех животных и показал себя лучше, чем люди, — подчеркивают исследователи.

Робот успешно провел лапароскопическую (проводится через небольшие разрезы в теле) операцию по анастомозированию кишечника свиньи.

Ученые подчеркивают, что такие операции являются сложной задачей хирургии мягких тканей, поскольку требуют:

сложной визуализации;

отслеживания тканей;

применения методов хирургического планирования;

точного выполнения с использованием адаптивных стратегий контроля, часто в неструктурированных и деформированных средах.

В лапароскопических условиях такие операции являются еще более сложными из-за необходимости высокой маневренности и повторяемости при ограничении движения и зрения, — подчеркивают исследователи.

Робот, проводивший операцию, имеет систему визуализации, встроенные хирургические инструменты, включая специализированные инструменты для наложения швов, а также систему мониторинга жизнедеятельности пациента для корректировки действий в реальном времени.